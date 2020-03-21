شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كمال يدعو الفنانين بعدم الذهاب لمواقع التصوير خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الفنان أحمد كمال زملاءه الفنانين والعاملين فى الدراما بعدم الذهاب إلى مواقع تصوير المسلسلات بسبب ما وصفه "الدخول فى مرحلة الجد" فى إشارة منه إلى التصاعد المستمر فى عدد الحلالات المصابة بفيروس كورونا، ولذلك لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، على الرغم من أهمية موسم الدراما لقطاع كبير من الممثلين والعاملين خلف الكاميرات.
واستند كمال فى دعوته إلى رسالة من صديق له يعمل فى الحقل الفنى بالخارج الذى وصف له الأمر بالخطير إذ إن أعمالا توقف تصويرها لجهات إنتاجية كبيرة مثل ديزنى ونيتفليكس، بالإضافة إلى تأجيل طرح عدد من الأفلام، فى محاولة للسيطرة على الوباء الذى يهاجم العالم بشراسة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامى استمرار تصوير 5 أعمال مقرر عرضها في رمضان، داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى؛ وهى "الاختيار" للنجم أمير كرارة، و"قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى، و"البرنس" بطولة محمد رمضان، و"الفتوة" لياسر جلال" إضافة إلى عمل آخر، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أنه بجانب الأعمال الجارى تصويرها، هناك أعمال أخرى في مرحلة تحضير الديكورات استعدادا لتصويرها داخل المدينة أبرزها "سلطانة المعز".
من جانبه نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صحة ما تردد حول إيقاف تصوير مسلسلات رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحا أن تصوير المسلسلات يسير بشكل طبيعى حتى الآن.
وأوضح "زكى"، في تصريح تليفزيونى أن النقابة قامت بالتنسيق مع جهات الانتاج لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، ونصحنا بعدم تصوير مشاهد المجاميع والسفر للتصوير فى مناطق بعيدة، كذلك طالبنا بتعقيم مناطق التصوير والعاملين.
وعن التحضير لأعمال درامية أو سينمائية عن فيروس كورونا، أكد نقيب المهن التمثيلية أن الحديث عن هذا الشأن سابق لأوانه.
كما المكتب الإعلامى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى من وجود حالات إصابة بفيروس" كورونا "فى المدينة، وتوقف تصوير المسلسلات بها، مؤكداً الفقى أن كل ما تم نشره كاذب وعار تماما من الصحة ، مضيفا أن حركة تصوير الأعمال الدرامية تتم بصورة طبيعية.
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