شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كمال يدعو الفنانين بعدم الذهاب لمواقع التصوير خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الفنان أحمد كمال زملاءه الفنانين والعاملين فى الدراما بعدم الذهاب إلى ‏مواقع تصوير المسلسلات بسبب ما وصفه "الدخول فى مرحلة الجد" فى ‏إشارة منه إلى التصاعد المستمر فى عدد الحلالات المصابة بفيروس كورونا، ‏ولذلك لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، على الرغم من أهمية موسم الدراما ‏لقطاع كبير من الممثلين والعاملين خلف الكاميرات.‏

واستند كمال فى دعوته إلى رسالة من صديق له يعمل فى الحقل الفنى ‏بالخارج الذى وصف له الأمر بالخطير إذ إن أعمالا توقف تصويرها لجهات ‏إنتاجية كبيرة مثل ديزنى ونيتفليكس، بالإضافة إلى تأجيل طرح عدد من ‏الأفلام، فى محاولة للسيطرة على الوباء الذى يهاجم العالم بشراسة.‏

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ‏استمرار تصوير 5 أعمال مقرر عرضها في رمضان، داخل استوديوهات ‏مدينة الإنتاج الإعلامى؛ وهى "الاختيار" للنجم أمير كرارة، و"قوت القلوب" ‏للنجمة ماجدة زكى، و"البرنس" بطولة محمد رمضان، و"الفتوة" لياسر جلال" ‏إضافة إلى عمل آخر، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس ‏كورونا.‏

وأضاف أنه بجانب الأعمال الجارى تصويرها، هناك أعمال أخرى ‏في مرحلة تحضير الديكورات استعدادا لتصويرها داخل المدينة أبرزها "سلطانة ‏المعز".‏

من جانبه نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صحة ما تردد حول ‏إيقاف تصوير مسلسلات رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحا أن ‏تصوير المسلسلات يسير بشكل طبيعى حتى الآن‎.‎

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وأوضح "زكى"، في تصريح تليفزيونى أن النقابة قامت بالتنسيق مع جهات ‏الانتاج لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، ونصحنا بعدم تصوير مشاهد ‏المجاميع والسفر للتصوير فى مناطق بعيدة، كذلك طالبنا بتعقيم مناطق ‏التصوير والعاملين‎.‎

وعن التحضير لأعمال درامية أو سينمائية عن فيروس كورونا، أكد نقيب ‏المهن التمثيلية أن الحديث عن هذا الشأن سابق لأوانه.‏

كما المكتب الإعلامى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ما تم تداوله على صفحات ‏التواصل الاجتماعى من وجود حالات إصابة بفيروس" كورونا "فى المدينة، ‏وتوقف تصوير المسلسلات بها، مؤكداً الفقى أن كل ما تم نشره كاذب وعار ‏تماما من الصحة ، مضيفا أن حركة تصوير الأعمال الدرامية تتم بصورة ‏طبيعية.‏