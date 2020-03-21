شكرا لقرائتكم خبر عن "الخطايا العشر" مسلسل كويتى توقع انتشار فيروس يشبه "كورونا" منذ عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصدفة أحيانا تلعب دورها حتى في الأعمال الفنية التي قد تحدث في المستقبل، وهو ما رأيناه من خلال المسلسل الكويتى "الخطايا العشر" الذى توقع منذ عامين انتشار وباء يشبه فيروس "كورونا" المستجد تماما، وهو ما جعل صناعه يتعجبون بأنه بعد تجسيدهم لقصة هذا المسلسل بأن يجدوها بالفعل واقعية وحقيقيا أمام أعينهم، وهو ما جعل الكاتب البحرينى حسين المهدى في حالة تعجب شديدة لما يحدث في جميع أنحاء العالم





واذا شاهدت أحداث مسلسل "الخطايا العشر" ستجدها شبيهة بشكل كبير لما يحدث هذه الأيام بعد انتشار فيروس كورونا الوبائى، حيث تدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي حول الطبيب إبراهيم الذى يجسده الفنان عبدالله بوشهري، والذي يقرر الذهاب في رحلة عملية إلى إحدى البلدان لعلاج المصابين من فيروس خطير، ويجبر زوجته على الذهاب معه، التي تكتشف أشياء في شخصيته تدفعها للرضوخ إلى مطالبه.

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مسلسل "الخطايا العشر" من بطولة ، الفنان عبد المحسن النمر، الفنان عبد الله بو شهرى، الفنانة هيفاء حسين، الفنانة فاطمة الحوسنى، الفنانة نور الكويتية، الفنان عبد الله ملك، الفنان سعود بو شهرى، الفنان نور الشيخ، الفنانة روان الصايغ، الفنان حسن محمد، الفنان حسين الجمرى، الفنان محمد الصفار، الفنانة سماوه خالد الشيخ، الفنان أحمد سعيد، الفنانة سهير بن عمارة، الفنان جمعان الرويعي، الفنان قحطان القحطانى، الفنانة سمية الخنة، الفنانة ريم ارحمة، الفنان محمد صفر، من تأليف حسين المهدى، وإخراج على العلي، ومخرج منفذ فراس إبراهيم