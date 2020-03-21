شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو: لن أتخيل أنى أحمل.. ويوم الولادة كان أصعب أيام حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ويزو أثناء استضافتها في برنامج "معكم" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على فضائية سى بى سى، إنها واجهت صعوبات كثيرة أثناء فترة حملها بسبب وزنها الزائد، مشيرة إلى أنها لم تكن تتخيل بأنها تحمل ولكن كله بفضل ربنا.

وأشارت أن يوم الولادة كان من أصعب أيام حياتها من كل شيء ألم وخوف وغير ذلك وأنها مرت بمراحل صعبة.

وأضافت ويزو أنها قبل إنجاب نجلها إسماعيل الذى يبلغ من العمر حاليا عام واحد حلمت بسلسلة دهب مكتوب عليها نفس الاسم .

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برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc"‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎ .

واستضافت الإعلامية منى الشاذلى خلا حلقة أمس، المطربة جنات، التي غنت لفيروس كورونا أغنية "ابعد يا شيطان" بعد طلب منى الشاذلى أن تفكر بماذا تغنى لهذا المرض، كما غنت أغنية "ست الحبايب" والتي أهدتها لكل الأمهات في عيدهن.