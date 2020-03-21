شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أخت نسرين طافش فى "سهرانين".. وأمير كرارة مازحاً: انتوا حلوين كده والان مع تفاصيل الخبر
وذلك بعدما أكدت نسرين طافش أنهم 7 اخوات من البنات بقولها: احنا قبيلة من البنات، كما أضافت بأنها تشتاق لجو العائلة حين يجلسوا سوياً، وتطرقت إلي مشاركتها أمير كرارة مسلسل ألف ليلة وليلة الذى شهد تعاونهم سوياً رغم أنهم وقتها لم يمثلوا معاً في أى مشهد.
برنامج سهرانين يذاع كل يوم جمعة الساعة 11 مساءا، ويستضيف العديد من النحوم والنجمات من مختلف البلدان العربية، ويذاع علي قناة اون أي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أخت نسرين طافش فى "سهرانين".. وأمير كرارة مازحاً: انتوا حلوين كده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.