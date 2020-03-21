شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أخت نسرين طافش فى "سهرانين".. وأمير كرارة مازحاً: انتوا حلوين كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت ياسمين أخت النجمة نسرين طافش أثناء استضافة نسرين في حلقة برنامج "سهرانين" الذى يذاع حالياً على شاشة قناة اون أي، ورحب بها النجم أمير كرارة مقدم البرنامج، كما داعبها بقوله : هم اخواتك كلهم حلوين كده!!

وذلك بعدما أكدت نسرين طافش أنهم 7 اخوات من البنات بقولها: احنا قبيلة من البنات، كما أضافت بأنها تشتاق لجو العائلة حين يجلسوا سوياً، وتطرقت إلي مشاركتها أمير كرارة مسلسل ألف ليلة وليلة الذى شهد تعاونهم سوياً رغم أنهم وقتها لم يمثلوا معاً في أى مشهد.

Advertisements

برنامج سهرانين يذاع كل يوم جمعة الساعة 11 مساءا، ويستضيف العديد من النحوم والنجمات من مختلف البلدان العربية، ويذاع علي قناة اون أي.