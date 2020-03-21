شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب: "أنا إنسانة عادية معنديش هوس الرجيم وبدخل المطبخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة اللبنانية مايا دياب، إن السوشيال ميديا سرقت الناس من أيامهم وأصبحت سلبياته أكثر من إيجابياته، ولكننى استطعت أن أستفيد من هذه الإيجابيات، ولكنى أرى ان السوشيال ميديا فتح الباب لكل كذاب أن يقول أخباره من خلاله ويخبرنا بقصص وفتاوى وبنفس الوقت ينظر علينا.

وأضافت مايا دياب خلال لقائها مع الإعلامي بلال العربى، نجاحى أتى خارج قيود العادات والتقاليد الأسرية التي استطعت أن أتحرر منها، لانى اكتسبت قناعات جديدة من خلال خبراتى الحياتية وهو ما أطبقه أيضاً على ابنتى "كاى" الآن .

وتابعت، ابنى "كاي" ليس لديها مواقع تواصل اجتماعى أو حتى تطبيق "واتس اب"، وهى لا ترغب حتى على الاطلاق أن تصبح فنانة فالنجومية لا تستهويها

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وأشارت مايا دياب إلى أنها إنسانة حساسة للغاية بعكس ما يراه البعض وذلك لأن الناس يحكمون على المرأة ببعض الاتهامات ومنها شكلها الخارجي وهو ما يتعبها كثيراً، مؤكدة، أنا إنسانة عادية تمارس حياتها الأسرية كأي إنسان، فأنا أدخل المطبخ لتحضير الأكل مثلاً، وليس لدي أي هوس بصحتى ولا بأنظمة الريجيم، ولكن يجب الحفاظ على صحتى وجمالى، وانا حتى ليس لدى ميزان لقياس الوزن ولكننى اراقب وزنى من خلال الملابس التي أرتديها.

وعن آخر أعمالها المصورة وهو كليب "انا مايا" الذي فضلت تصويره على الطريقة الكارتونية، أوضحت مايا أنه كان لها هدف من وراء ذلك وهو جذبها لشريحة جديدة من المعجبين بها وهي شريحة الشباب والأطفال .

وعن 2020 قالت مايا أن هذا العام دعانا لقراءة غدا بشكل أفضل، مؤكدة أنه عام غريب للغاية لكن اتنمى أن تتحول لبنان للأفضل في ظل ظروفه المتدهورة الحالية.