شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يغنى لـ وائل جسار: مكانك فى القلوب يا جمال والان مع تفاصيل الخبر
وذلك خلال حلقة برنامج سهرانين الذى يذاع حالياً علي شاشة قناة on e الذى يستضيف فيها أمير كرارة كلاً من وائل جسار ونسرين طافش، والتي تذاع في الحادية عشر مساء .
وكان وائل جسار قد كشف خلال بداية الحلقة عن العديد من الأمور التي تخص علاقته بأسرته منها تسمية ابنه باسم وائل وكيفية اختيار مارلين كاسم لابنته، بالإضافة إلى عدداً من الأمور الأخرى خلال الحلقة.
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