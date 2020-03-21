شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يغنى لـ وائل جسار: مكانك فى القلوب يا جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كد النجم أمير كرارة أثناء استضافته كلاً من وائل جسار ونسرين طافش علي برنامج "سهرانين" الذى يذاع حالياً علي شاشة قناة on e، أنه واحد من معجبي وائل جسار، واسترجع أهم التترات الذى غناها وائل جسار خلال مشواره الفني خاصة علي صعيد الدراما، ثم أمسك المايك وغني مقطع من أغنية مكانك في القلوب يا جمال، مؤكداً أنه دوماً ما كان ينتظر تلك الأغنية علي وجه التحديد بسبب هذا المقطع.

وذلك خلال حلقة برنامج سهرانين الذى يذاع حالياً علي شاشة قناة on e الذى يستضيف فيها أمير كرارة كلاً من وائل جسار ونسرين طافش، والتي تذاع في الحادية عشر مساء .

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وكان وائل جسار قد كشف خلال بداية الحلقة عن العديد من الأمور التي تخص علاقته بأسرته منها تسمية ابنه باسم وائل وكيفية اختيار مارلين كاسم لابنته، بالإضافة إلى عدداً من الأمور الأخرى خلال الحلقة.