شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يداعب وائل جسار: هاستغلك أسوأ استغلال.. والمطرب يرد بأغنية بتوحشينى والان مع تفاصيل الخبر
وكان المطرب وائل جسار قد أكد أثناء استضافته خلال برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة على أن زوجته اشترطت عليه قبل الزواج حين ينجبوا ابن أن يطلقوا عليه اسم وائل، وهو الأمر الذى أسعده للغاية، وبخصوص ابنته مارلين فقد أكد أنهم اتفقا علي القرعة من أجل اختيار الاسم ووضعوا اكثر من اسم قبل أن يقوموا بتسميتها بهذا الاسم بناءا علي القرعة.
جدير بالذكر أن برنامج سهرانين يذاع كل يوم جمعة علي شاشة اون أي في الحادية عشر مساء، ويستضيف امير كرارة خلال حلقة اليوم كلاً من وائل جسار ونسرين طافش.
علي جانب آخر احتفلت نسرين طافش مؤخراً بنجاح مسلسل "ختم النمر" التي تشارك في بطولته مع النجم أحمد صلاح حسني، وميريهان حسين، عفاف شعيب، الى جانب العديد من النجوم والنجمات، وحقق المسلسل ردود فعل إيجابية أثناء طرحه حيث شهد هذا الأسبوع علي حلقته الأخيرة.
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