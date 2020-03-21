شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يداعب وائل جسار: هاستغلك أسوأ استغلال.. والمطرب يرد بأغنية بتوحشينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب النجم أمير كرارة أثناء تقديمه برنامج سهرانين المطرب وائل جسار بقوله: ها ستغلك أسوأ استغلال، وذلك حين قال له: أنا هخليك تغني للصبح لأني بحبك جداً، ثم طلب منه غناء أغنية : بتوحشينى، وهو الأمر الذى استجاب له وائل جسار ليبدأ أولي أغانيه بتلك الأغنية.

وكان المطرب وائل جسار قد أكد أثناء استضافته خلال برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة على أن زوجته اشترطت عليه قبل الزواج حين ينجبوا ابن أن يطلقوا عليه اسم وائل، وهو الأمر الذى أسعده للغاية، وبخصوص ابنته مارلين فقد أكد أنهم اتفقا علي القرعة من أجل اختيار الاسم ووضعوا اكثر من اسم قبل أن يقوموا بتسميتها بهذا الاسم بناءا علي القرعة.

Advertisements

جدير بالذكر أن برنامج سهرانين يذاع كل يوم جمعة علي شاشة اون أي في الحادية عشر مساء، ويستضيف امير كرارة خلال حلقة اليوم كلاً من وائل جسار ونسرين طافش.

علي جانب آخر احتفلت نسرين طافش مؤخراً بنجاح مسلسل "ختم النمر" التي تشارك في بطولته مع النجم أحمد صلاح حسني، وميريهان حسين، عفاف شعيب، الى جانب العديد من النجوم والنجمات، وحقق المسلسل ردود فعل إيجابية أثناء طرحه حيث شهد هذا الأسبوع علي حلقته الأخيرة.