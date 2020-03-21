محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة إلهام شاهين مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه أمام صورة لوالدتها، وتوجه رسالة للشعب المصري بشأن فيروس كورونا المستجد، من داخل منزلها.
وقالت "شاهين": "كل سنة وكل الأمهات طيبين وبخير، والأم هي صمام الأمان للأسرة، أرجوكي لكل أم تاخد بالها على بيتها وأولادها، وناخد بالنا على بلادنا، لازم توجهي أولادك بالجلوس في البيت".
وأضافت إلهام شاهين: "أنا الأسف شفت فيديوهات لناس بتدخل كافيهات وتقفل على نفسها، الدولة بتعمل دا عشان تحميكوا وانتو مش عايزين تحموا نفسكم، مش عايزين تحموا بلدكم، لسه في ناس بتتجمع، وبتروح الجوامع صلوا في البيت وأدعوا في البيت، أرجوكوا عشان سلامتكم وسلام أهليكوا وسلامة مصر".
يذكر أن إلهام شاهين انتهت من تصوير دورها في فيلم "حظر التجول" مع الفنانة أمينة خليل، ومن إخراج أمير رمسيس، الذي يقوم حاليا بعمليات المونتاج والمكساج للفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| إلهام شاهين تهنئ الأمهات وتوجه لهن رسالة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.