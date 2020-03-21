فيديو| إلهام شاهين تهنئ الأمهات وتوجه لهن رسالة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه أمام صورة لوالدتها، وتوجه رسالة للشعب المصري بشأن فيروس كورونا المستجد، من داخل منزلها.

وقالت "شاهين": "كل سنة وكل الأمهات طيبين وبخير، والأم هي صمام الأمان للأسرة، أرجوكي لكل أم تاخد بالها على بيتها وأولادها، وناخد بالنا على بلادنا، لازم توجهي أولادك بالجلوس في البيت".

وأضافت إلهام شاهين: "أنا الأسف شفت فيديوهات لناس بتدخل كافيهات وتقفل على نفسها، الدولة بتعمل دا عشان تحميكوا وانتو مش عايزين تحموا نفسكم، مش عايزين تحموا بلدكم، لسه في ناس بتتجمع، وبتروح الجوامع صلوا في البيت وأدعوا في البيت، أرجوكوا عشان سلامتكم وسلام أهليكوا وسلامة مصر".

يذكر أن إلهام شاهين انتهت من تصوير دورها في فيلم "حظر التجول" مع الفنانة أمينة خليل، ومن إخراج أمير رمسيس، الذي يقوم حاليا بعمليات المونتاج والمكساج للفيلم.