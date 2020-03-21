صور.. لاميتا فرنجية بـ"سيجارة وكاب" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت "لاميتا" في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية " كاب" من اللون الأحمر على رأسها، كما أمسكت بسيجارة في يدها.

يذكر أن، أخر أعمال لاميتا في السينما فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة عدد من الفنانين من بينهم رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.