تامر الأعلى بـ400.. نجوم الفن يتكفلون بمصاريف أكثر من 1000 أسرة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك عدد من نجوم مصر في تحدي الخير وكفالة الأسر لرفع العبء على غير القادرين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار فيروس كورونا وما سببه من أضرار للبعض، بسبب جلوسهم في منازلهم.

وتحدي الخير هي مبادرة قد أطلقت إحدى الجمعيات، وشارك فيها عدد كبير من الفنانين واللاعبين والمشاهير..

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز النجوم الذين شاركوا في تحدي الخير:

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت فيه: "أنا وصلي تحدي من زميل عزيز عليا، أبو الرجولة كلها، صاحبي وحبيبي، أحمد السقا، وأنا كمان هاتكفل إن شاء الله بإذن الله، بـ100 أسرة، وربنا يقدرنا على فعل الخير يا رب، والغمة اللي إحنا فيها تعدي على خير بإذن الله، إحنا أقوية بإيمانا وربنا، إحنا شعب جامد طول عمره، وهنقل التحدي دا لهند صبري، وفيفي عبده، ونيللي كريم، وربنا يجمعنا في الخير".

هند صبري

كما نشرت الفنانة التونسية هند صبري مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت: "أنا قبلت التحدي يا عمرو يوسف، شكرا، يا رب يجازينا كل خير، أنا أيضا هاتكفل بـ100 عائلة الشهر دا، ها تكفل بمصاريفهم، وكلنا مع بعض إيد واحدة، وشكرا جمعية رسالة على المبادرة الحلوة دي، وبتحدى محمد هنيدي، فيفي عبده، إنجي المقدم، وحنان مطاوع".

أحمد داود

شارك الفنان أحمد داود جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قال فيه :"أنا قبلت التحدي يا سعدني، وإن شاء الله ربنا يقدرني بـ50 أسرة الشهر دا، وبتحدى دينا الشربيني، وأمينة خليل، وغادة عادل، ونيللي كريم، أمير كرارة، شريف منير، محمد ممدوح، آسر ياسين، وحسام غالي".

دينا الشربيني

فيما نشرت الفنانة دينا الشربيني مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "أحمد داود أنا قبلت التحدي بتاعك، ومبسوطة جدا إن أنت قولت اسمي وإني هشارك في مبادرة زي دي، ويارب يعدي الأيام دي على خير وخلي بالكو من نفسكم، وأنا بتحدى ماجد الكدواني، كندا علوش، شيرين رضا، روبي، غادة عادل، أحمد مالك، محمد حفظي، وها تكفل بـ100 أسرة إن شاء الله".

محمد حفظي

ونشر المنتج محمد حفظي مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يعلن به قبوله للتحدي: "سلمى أبو ضيف أتحدتني أتكفل بأكبر عدد من الأسر، اللي بتمر بظروف في الوقت دا على حسب قدرتي، طبعا أي حاجة من سلمى أبو ضيف أنا بقبلها، وأنا قبلت التحدي وبتحدى يسرا، طارق الجنايني".

كندة علوش

كما نشرت الفنانة كندة علوش مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "الحقيقة تحدي الخير اللي بدأوه زملائي هو مبادرة إيجابيه جدا، علشان نشجع أي شخص صعب عليه يقعد بالبيت في الفترة دي وإنه يلتزم بالقاعدة في البيت، وِأنا بدوري بقبل تحدي درة وبتكفل بـ50 أسرة، وبنقل التحدي لليلى علوي، تامر حبيب، خالد سليم، ياسمين رئيس، جومانا مراد، ولكل شخص عنده رغبة إنه يساعد".

أصالة

كما نشرت المطربة السورية أصالة نصري مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،:"أنا قبلت التحدي من عمرو يوسف، وهاتكفل بـ100 عائلة عن طريق جمعية رسالة وبتقل التحدي لأشخاص مثلي تكن لمصر المحبة وكل الوفاء وكل الإخلاص، محمد مشيش صديقي الأقرب وشام بنتي، وأنس أخي، والمستثمر السعودي نواف الشريف".

دينا محسن

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كما نشرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" مقطع فيديو تعلن فيه قبولها التحدي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، :"أنا قبلت يا هنا التحدي وهاتكفل بـ50 أسرة إن شاء الله الشهر دا، وبتحدى حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح، مروة إسماعيل".

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت :"أنا قبلت التحدي يا شيكو، وهاتكفل بـ50 أسرة، وبتحدى روبي، ويزو، وسلمى أبو ضيف".

سلمى أبو ضيف

نشرت سلمى مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "أنا كمان قبلت التحدي من هنا الزاهد، وإن شاء الله هتكفل بعدد الأسر اللي أنا ها قدر عليها، وبتحدى هند صبري، وشيرين رضا، أحمد حاتم، محمد حفظي".

وعلقت على الفيديو: "أنا كمان قبلت التحدي لمساعدة أسر محتاجة في ظل الظروف اللي إحنا فيها".

صلاح عبدالله

وكتب صلاح، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "تحدي الخير، هشارك في التحدي من غير تحدي، بل بقبول دعوة المشاركة في عمل الواجب وبدعوة كل زملائي القادرين للمشاركة".

وأضاف: "بالفعل تواصلت مع مندوب رسالة لدعم 50 أسرة وسأتواصل مع نقيبنا لدعم 50 أسرة من زملائي اللي ظروفهم صعبة ويقيناً بالالتزام بكل قرارات حكومتنا ستنتصر الأمة على هذه الغُمة".

أحمد السقا

وقال السقا، في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام": "تحياتي لشعب مصر وأهل مصر كلهم.. أنا بلبي دعوة صديقي تامر حسني وصديقي عمرو يوسف.. إن شاء الله ربنا يقدرني وهتكفل بـ 70 أسرة.. وأوجه الدعوة لعمرو دياب وشيرين عبدالوهاب وغادة عبدالرازق وكل أصدقائي اللي بيحبوا مصر يمكن أكتر مني كمان".

تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قال فيه "بقبل دعوة صديقي الفنان عمرو يوسف وبشكره على الدعوة دي، احنا كلنا عايزين الناس تقعد في بيوتها عشان ربنا يعدي المحنة دي على خير بإذن الله في مصر والعالم كله، محتاجين الناس تقعد في البيت فيه ناس هتقدر وناس لأ عشان شغلها باليومية".

وتابع "عاملين الحملة دي عشان خاطركم وهتكفل بـ400 أسرة وأي أفكار هتطلع جديدة وهتجمعنا هكون معاكم"، وتحدى كل من "أحمد أبو هشيمة، عمرو أديب، محمد صلاح، وأحمد السقا".

أمير كرارة

نشر كرارة، فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "قبلت تحدي عمرو يوسف وإسلام جمال وداوود وكهربا".

وقال كرارة في الفيديو: "ربنا يقدرني وأتكفل بـ 100 أسرة.. وبنقل التحدي ده للأستاذة الكبيرة صاحبة السعادة إسعاد يونس وأحمد حلمي وشريف إكرامي، صباحكم زي الفل، خليكم في البيت".

أكرم حسني

كما نشر أكرم حسني فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وأعلن قبوله التحدي من أحمد فهمي وشريف رمزي، وتكفله بـ50 أسرة هذا الشهر.