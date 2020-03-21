كندا حنا مع بناتها والشرنوبي بالأبيض والأسود.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ديانا حداد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" أسود، وعلقت: "التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات".

يسرا

نشر الحساب الرسمي للفنانة يسرا صورة جديدة لها، عبر موقع "إنستجرام"، وظهرت يسرا في الصور بملابس غريبة ملونة.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أخضر، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"أيس كاب" من اللون الأسود.

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كندا حنا

نشرت الفنانة السورية كندا حنا، صورة تجمعها ببناتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أمي مهما كانت نعم الله كثيرة حولي فستظلين أجملها".

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بنظارة شمسية، وعلقت: "خليك بالبيت أحمي نفسك وأولادك وبلدك، ربنا يعافينا جميعا".

محمد الشرنوبي

نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة بالأبيض والأسود، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان سواريه.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر أصفر طويل.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يارب أرحم أبي الذي بات في القبر وحيدا يرجو رحمتك".