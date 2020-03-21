قرار من "المهن الموسيقية" لمساعدة المتضررين من إيقاف الحفلات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

عقدت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر، اجتماعا لبحث المتضررين من وقف الحفلات، طبقا لقرار مجلس الوزراء، لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مجلس النقابة في بيان له إنه تقرر صرف إعانة وقتية للأعضاء العاملين غير الموظفين وأصحاب الرواتب الشهرية، على أن يقوم العضو بإرسال بياناته بداية من يوم السبت 21 مارس إلى يوم الاربعاء 25 مارس على رقم الواتساب ٠١٢٢١٥١٦٤٨٦ للاعضاء العاملين بالقاهرة والجيزة، التي تنطبق عليهم الشروط، على أن يتم الصرف بداية من يوم الأحد 29 مارس ويرفق مع البيانات صورة الرقم القومي وصورة كارنيه العضوية 2019".

وأضاف البيان: "أما باقي الأعضاء بالمحافظات الأخرى يتم إرسال البيانات باللجان والنقابات الفرعية".

ولفت البيان إلى أنه سيتم إخطار الأعضاء العاملين بتحديد آلية الصرف خلال رسالة واتساب، مضيفا: "كما تقرر إعفاء الأعضاء المنتسبين من الغرامات كافة حتى أغسطس 2020".