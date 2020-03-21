شبكة نتفليكس تنشئ صندق إغاثة بـ100 مليون دولار للمتضررين من توقف الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت شبكة نتفليكس العالمية، اليوم الجمعة، عن إنشاء صندوق إغاثة بـ100 مليون جنيه، لدعم المتضررين من توقف الإنتاج السينمائي والتليفزيوني بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال تيد ساراندوس، كبير مسؤولي المحتوى في الشبكة، وفقًا لتقرير مجلة "هوليوود ريبورتر": "إن صناعة الترفيه تواجه خلال هذه الفترة تاثيرات غير مسبوقة بسبب وباء فيروس كورونا، وخاصة العمال ومنهم السائقين والنجارين والكهربائيين وغيرهم من أصحاب المهن الذين يعملون بشكل يومي".

وتابع: "سيخصص معظم الصندوق لدعم العمال الأكثر تضررًا في إنتاجنا الخاص حول العالم، بالإضافة إلى راتب الأسبوعين الماضيين الذي توقف خلالهما التصوير تمامًا".

وأضاف "ساراندوس"،: "هناك دعوات واسعة النطاق للحكومة لتقديم الدعم الاقتصادي لمختلف الصناعات، وأبرزها المطاعم وغيرها من الخدمات التي تعرضت لدمار في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ارتفاع نعدل البطالة بشكل كبير، ومنها صناعة الترفيه التي توقفت أيضا".

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واستطرد: "لا تقتصر مساعدات نتفليكس على إنتاجها الخاص، ولكن سنقوم بدعم بعض المؤسسات غير الربحية التي تقدم إغاثة طارئة للعمال المتوقفين عن العمل، وذلك في البلدان التي لدينا فيها قاعدة إنتاج كبيرة، كما ستشمل المساعدات صندوق الممثلين للطوارئ، وغيرها من صناديق الدعم المختلفة".

يذكر أن، عدد كبير من الدول قاموا بوقف بتصوير الأعمال الفنية، إلى جانب إغلاق المسارح ودور العرض، خوفًا من تفشي وباء فيروس كورونا، مما خلف توقف كثير من العمال عن العمل.