فيديو .. عمر كمال يطرح أحدث كليباته كبرت ياما

طرح الفنان عمر كمال أحدث كليباته، والذي يحمل أسم كبرت ياما، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية كبرت ياما من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان تامر النجار، وتوزيع محمود صادق. Advertisements يذكر أن الفنان عمر كمال طرح مؤخرًا كليب أيام زمان، وهو من إخراج أحمد رأفت، والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وتامر النجار، وألحان عمر كمال، وتوزيع محمود، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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