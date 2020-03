فيديو .. كورن يطرح أحدث كليباته Can You Hear Me

طرح الباند العالمي كورن أحدث كليباته، والذي يحمل أسم Can You Hear Me، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب Can You Hear Me من ألبوم The Nothing، والذي حقق نجاحًا مذهلًا منذ طرحه

Advertisements

بالأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية.

يذكر أن الباند العالمي كورن طرح مؤخرًا كليب بعنوان You'll Never Find Me، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.