طرح هوس باند أحدث أغانيه بعنوان الشفرة، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية الشفرة هي أولى أغنيات ألبوم بطل الخارق، والمقرر طرحه قريبًا بالأسواق والمتاجر الإلكترونية. Advertisements يذكر أن هوس باند طرح أخيرًا كليبًا بعنوان السما السابعة، إخراج فادي جلال، والأغنية كلمات أحمد عبدالخالق، وألحان معتز موسى، وتوزيع محمود والي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. فريق هوس يطرح أحدث أغانيه الشفرة من ألبوم بطل خارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.