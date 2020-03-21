بث مباشر .. حفلة في البيت مع مسار إجباري

نشرت قناة باند مسار إجباري الرسمية فيديو بث مباشر لنقل فعاليات لحفلة في البيت مع مسار، وجاء ذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وتألق باند مسار إجباري من خلال الحفل Advertisements بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. يذكر أن باند مسار إجباري طرح مؤخرًا أغنية بعنوان صاحب، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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