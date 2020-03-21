فيديو .. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه أمي ملكة

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه، والتي تحمل أسم أمي ملكة، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الأغنية من كلمات محمد حلمي، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع محمد Advertisements حلمي بمساعدة اسلام شيبسي. حلمي بمساعدة اسلام شيبسي. يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب أنت جدع، كما كسر الكليب حاجز الـ 11 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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