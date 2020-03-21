ميرنا وليد - بيروت - بات الفنان المصري ​عمرو دياب​ على عكس العام الماضي لا يحضر مع الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​تصوير مسلسلها الجديد "​لعبة النسيان​" حتى الآن، الجميع تساءل عن عدم حضوره لعيد ميلادها الذي اقيم في موقع تصوير المسلسل، ولكننا علمنا بأن عمرو يحرص على عدم التواجد في أي تجمعات ويقضي أغلب وقته في المنزل ما بين الاستوديو الخاص في منزله والجيم الخاص به ايضا بعيدا عن التجمع، كي لا يصاب بفيروس كورونا.

وقد احتفل بالفعل عمرو مؤخرا بعيد ميلاد دينا في حفل خاص جمعهما سويا بدون وجود أحد .

الجدير ذكره ان عمرو دياب حرص سابقا على حضور موقع تصوير مسلسل "زي الشمس" و"مليكة" لدينا الشربيني.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- لهذا السبب لم يحضر عمرو دياب موقع تصوير "لعبة النسيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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