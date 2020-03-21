ما الذي يفعله هاري ستايلز خلال الحجر المنزلي؟

ميرنا وليد - بيروت - استغلّ النجم العالمي ​هاري ستايلز​ فترة الحجر المنزلي الذي يخضع له حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا الخطير، لتعلم اللغة الايطالية ولغة الإشارة، وذلك في خطوة لافتة ومفيدة، وفقا لما افادته وسائل اعلام عالمية.

الجدير ذكره ان هاري ستايلز كان قد طرح مؤخرا فيديو كليب اغنيته " Falling"، وذلك على قناته الرسمية عل يوتيوب.

على صعيد آخر كان كشف النجم هاري ستايلز مؤخرا سبب إلغاء حفله في ميامي بشكل مفاجئ قبل دقائق من بدء الحفل، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية حينها.

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