بدمعة في عينيه.. عاصي الحلاني يعايد أمهات العالم العربي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ من خلال مقطع فيديو رسالة مؤثرة للأمهات بمناسبة ​عيد الأم​ الذي يصادف يوم غد السبت 21 اذار، وذلك على انغام اغنيته "يما"، وبدا على عاصي تأثره الشديد، وخصّ في رسالته الأم العربية التي ناضلت وكافحت، وتمنى ايضا ان تحمل الأيام المقبلة الهدوء والاستقرار للعالم العربي.

ومن ناحية أخرى، كان دعا عاصي الحلاني مؤخرا لشفاء المرضى ودفع البلاء والوباء عن الجميع، في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، وذلك من خلال منشور كتبه على صفحته الخاصة.

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