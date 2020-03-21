سام سميث يدخل مرحلة الإنهيار النفسي بسبب هذا الأمر.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - دخل النجم العالمي ​سام سميث​مرحلة الإنهيار النفسي، بسبب مكوثه منفرداً لفترة طويلة بالحجر المنزلي، إستجابةً لقوانين الحجر الصحي، التي أصدرتها بلاده لمنع تفشي فيروس كورونا.

ونشر سميث عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً له وهو يمكث في منزله وتظهر عليه علامات الضيق والملل، حتى وصلت لمرحلة ظهوره يبكي بسبب الحجر المنزلي، وعلق قائلاً: " مراحل انهيار الحجر الصحي".

وتبيّن من الفيديوهات والصور، التي ينشرها سميث خلال هذه الفترة، أنه يعيش وحيداً في الحجر، ويبدو أنه يدخل في مرحلة إنهيار، بسبب الملل الذي يعيشه من دون القيام بأية نشاطاتن وبعيداً عن جمهوره وحفلاته.

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