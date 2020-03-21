- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
أصيبت الممثلة البريطانية والنجمة العالمية البالغة من العمر 46 عاما بفيروس كورنا القات، وبذلك تنضم لقائمة المعلن اصابتهم بفيروس كورونا المستجد من بين نجوم ونجمات السينما حول العالم.
وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، فإن فارما، أعلنت عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام إصابتها بالوباء المنتشر حاليا بجميع أنحاء العالم وتأثرت به العديد من الدول الأوروبية.
جريدة الديلي ميل قالت أن فارما اكتشفت إصابتها بالفيروس، بعد قيامها ببروفات لمسرحيتها التي تعرض بنلدن، بعنوان “سيجول”.
ويشارك في بطولة المسرحية نجمة صراع العروش الكبيرة إيمليا كلارك، ما يثير المخاوف حول تعرض طاقم عمل التمثيل بالمسريحة للخطر بالاصابة.
والجدير بالذكر أن إنديرا آن فارما ولدت في 27 سبتمبر 1973 في سومرست، وهي ممثلة إنجليزية من أب هندي هندوسي وأم سويسرية تخرجت من الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية (رادا) في لندن في عام 1995.
كما شاركت النجمة العالمية في عدد من الأدوار التلفزيونية والأفلام، بما في ذلك كاماسوترا: قصة حب في عام 1997 والعروس والتعصب في عام 2004 وأعمالة اخري هي الخروج: الهه وملوك (2014).
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة انداريا فارما نجمة «صراع العروش» بفيروس كورونا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.