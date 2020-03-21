إصابة انداريا فارما نجمة «صراع العروش» بفيروس كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أصيبت الممثلة البريطانية والنجمة العالمية البالغة من العمر 46 عاما بفيروس كورنا القات، وبذلك تنضم لقائمة المعلن اصابتهم بفيروس كورونا المستجد من بين نجوم ونجمات السينما حول العالم.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، فإن فارما، أعلنت عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام إصابتها بالوباء المنتشر حاليا بجميع أنحاء العالم وتأثرت به العديد من الدول الأوروبية.

جريدة الديلي ميل قالت أن فارما اكتشفت إصابتها بالفيروس، بعد قيامها ببروفات لمسرحيتها التي تعرض بنلدن، بعنوان “سيجول”.

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ويشارك في بطولة المسرحية نجمة صراع العروش الكبيرة إيمليا كلارك، ما يثير المخاوف حول تعرض طاقم عمل التمثيل بالمسريحة للخطر بالاصابة.

والجدير بالذكر أن إنديرا آن فارما ولدت في 27 سبتمبر 1973 في سومرست، وهي ممثلة إنجليزية من أب هندي هندوسي وأم سويسرية تخرجت من الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية (رادا) في لندن في عام 1995.

كما شاركت النجمة العالمية في عدد من الأدوار التلفزيونية والأفلام، بما في ذلك كاماسوترا: قصة حب في عام 1997 والعروس والتعصب في عام 2004 وأعمالة اخري هي الخروج: الهه وملوك (2014).