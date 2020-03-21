نجل جينيفر لوبيز جرسون منزلي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، بفيديو طريف لأسرتها خلال قيامهم بالمكوث في المنزل تنفيذا لدعوات الحجر الصحي المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا.

النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، فيديو لنجلها وهو يحمل بعض المثلجات ويقدمها لهم في المنزل وكأنه يعمل نادل في مطعم.

وعلقت جينيفر لوبيز، على الفيديو ساخرة: لا يمكننا الخروج إلى أي مطاعم أو أي شيء ولكن الخدمة والترفيه هنا جيدة جدًا .. كن آمنًا في وقت الأسرة.

وعلى جانب أخر، نشرت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، مجموعة من اللقطات من أحدث جلسة تصوير أجرتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام.

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صحيفة الديلي ميل البريطانية نشرت اللقطات التي نشرتها المطربة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، والتي تروج من خلالها لمجموعة مميزة من ماركة الأحذية الخاصة بها.

وكانت جينيفر لوبيز، قد أعلنت عن تدشينها لماركة أحذية جديدة تتبعها، تحمل اسم DSW، وتضمنت جلسة التصوير الخاصة بالنجمة العالمية مجموعة من أبرز موديلات هذه الماركة.

وظهرت النجمة العالمية ضمن هذه اللقطات، مرتدية لعدد من الإطلالات المميزة من تصميمات ماركة أزياء.

كما أطلت النجمة العالمية مؤخرا، على جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، حيث تبدو فيها أصغر سنًا من عمرها الحقيقى، وكأنها فتاة فى الثلاثينات من عمرها.

جينيفر لوبيز، نشرت صورها من كواليس برنامج المسابقات “world of dance”، وعلقت عليها: “استكشاف الأشياء لعالم الرقص”.