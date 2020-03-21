شيلبا شيتي وزوجها بأول ظهور علني لها مع ابنتها المولودة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

مع احتضان الأمومة مرة أخرى في حياتها بوصول طفلها الثاني عن طريق الأم البديلة لم تستطع الممثلة شيلبا شيتي كوندرا احتواء سعادتها.

مؤخراً، حيث ظهرت الأم للمرة الثانية مع ابنتها المولودة حديثًا سميشا Samisha في أول ظهور علني لها في المدينة.

شوهدت الممثلة في مطار مومباي مع سميشا التي كانت نائمة بين ذراعيها، كما شوهد مع شيلبا زوجها راج كوندرا وابنه فيان راج كوندرا.

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كانت الفنانة المعتزلة قد شاركت فرحتها العالم عبر نشر صورة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن قرب من كفها الصغير ، فيما تلقت التهاني من كل معجبيها وزملائها وهم يستحمون.

على الرغم من أن الممثلة لم تكشف بعد عن وجه ابنتها للعالم ، فقد تم التقاط صور لعائلة كوندرا في مطار مومباي وكانت الطفلة الصغيرة بين ذراعي شيلبا.

لوحظ على شيتي حالة من الفرحة والسعادة على وجهها. لحسن الحظ ، كانت شيلبا تحمل ساميشا بين ذراعيها في غلاف لحاف وردي. وبينما شوهد زوجها راج وابنهما فيان برفقتها.