تأجيل حفل زفاف كاتي بيري بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم والممثل البريطاني أورلاندو بلوم، عن تأجيل حفل زفافه على النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد أن كان مقررا إقامه حفل الزفاف خلال فترة الربيع المقبلة بعد استقبال كاتي لمولودها الأول من أورلاندو.

جريدة الديلي ميل قالت من جانبها أن أورلاندو بلوم، قد أدلى بتصريحات لصحيفة “تايمز” بفرعها بالمملكة المتحدة، قال بها أن الأمر ليس مزحة ويجب التعامل معه بجدية تامة.

كما أعلن أورلاندو أنه تقرر تغيير مكان حفل الزفاف بعد أن كان سيتم إقامته باليابان، على أن يتم تحديد موعد ومكان حفل الزفاف بوقت لاحق.

وكانت النجمة إيما ستون، قد سبق وأعلنت عن تأجيلها لحفل زفافها أيضا بسبب تفشي فيروس كورونا بالولايات المتحدة على مدار الاسابيع الماضية.

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وعلى جانب أخر، شوهدت النجمة والمطربة الأمريكية كاتي بيري، مؤخرا، خلال تجولها في الشوارع الأمريكية حيث كانت تتسوق من أجل شراء ملابس طفلها بعدما أعلنت الأسبوع الماضي عن خبر حملها.

النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاما، ظهرت ببطن منتفخ في شهور حملها الأولي مرتدية فستانا مطبوعا عليه ورود.

وكانت النجمة العالمية كاتي بيري، قد ظهرت من خلال فيديو بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تكشف عن بطنها المنتفخ.

والجدير بالذكر أن كاتي بيري، ارتبطت رسميًا بـ “أورلاندو بلوم” في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.