الكهرباء تضع نانسي عجرم في موقف محرج خلال بث مع جمهورها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو بث مباشر، ولكنها تعرضت لموقف محرج بسبب الكهرباء.

نانسي عجرم، خلال البث المباشر فوجئت بانقطاع الكهرباء عنها أكثر من مرة وغلقت على الأمر قائلة: “اللي من خارج لبنان تحملونا... لا داع للشرح، هذا حظنا، ولكن إحنا كلبنانيين تعودنا”.

كما ظهرت في جزء آخر من اللقاء أنها تلتزم بقرار الحجر المنزلي الذي دعت إليه وزارة الصحة اللبنانية، والذي يستمر حتى 29 مارس الجاري وأعربت عن خوفها من أن يتوجه كل اللبنانيين إلى الشارع بعد هذا التاريخ وأن تفتح المحال التجارية وأماكن السهر والمطاعم أبوابها دفعة واحدة.

وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا قد أعلن عن إصابة 16 حالة ليصبح العدد الإجمالي إلى 149 بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة.

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والتزمت لبنان خلال الأيام الأخيرة بقرار الحجر الصحي المنزلين وذلك لمنع الإختلاط وتقليل فرصة نقل الفيروس بين الناس.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على توجيه رسائل خاصة لجمهورهم للتوعية بفيروس كورونا وكذلك دعوتهم لعدم الخروج من منازلهم والإلتزام بالحجر المنزلي، كما الغى عددًا من النجوم حفلاتهم الفنية وذلك التزامًا بقرار منع التجمعات للتقليل من انتشار الفيروس.

وكان أخر أعمال نانسي عجرم خلال الفترة الأخيرة هو مشاركتها في برنامج “ذا فويس كيدز”، وكان الفائز خلال الموسم الثالث من البرنامج من نصيب فريقها بعد إعلان المتسابق السوري محمد إسلام.