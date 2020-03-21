إيهاب توفيق يعلن عن طرح أغنية جديدة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن الفنان والمطرب المصري إيهاب توفيق، عن طرح أغنية جديدة قريبا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات”إنستجرام”.
ونشر المطرب المصري صورة له أثناء التحضير للأغنية داخل أحد الأستديوهات وعلق قائلًا: قريبا أغنية أبويا وأمى كلمات رضا المصرى والحان وتوزيع فارس فهمي.
ويعد ذلك أحدث ظهور للفنان إيهاب توفيق، وذلك بعد إحياء حفلة في أحد الملاهي الليلية بالقاهرة، بعد وفاة والده بأسبوع واحد إثر حريق شب في فيلته.
والجدير بالذكر أن حريقا نشب، داخل فيلا الفنان إيهاب توفيق منذ اشهر، مما أدى إلى مصرع والده أحمد توفيق، متأثرا بالاختناق نتيجة الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الفيلا، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل وقام الفنان ايهاب توفيق بدفن والده إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة.
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