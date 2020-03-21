أشرف زكي يدخل المستشفى في «فرصة تانية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل الفنان أشرف زكي، تصوير مشاهده في مسلسل “فرصة ثانية”، بإحدى المستشفيات، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة هبة مجدى وأخرون من النجوم ويستمر التصوير في نفس الديكور يوم واحد وينتقل أسرة المسلسل إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث العمل.

ومن جانبه يكثف المخرج مرقس عادل، عدد ساعات التصوير بشكل يومي للإنتهاء من التصوير في فترة وجيزة قبل حلول الشهر الكريم والبدء في عمل المكساج والمونتاج، وتسليم الـ 10 حلقات الأولى من المسلسل للجهة المنتجة، في النصف الأول من شهر إبريل لتسليمها للقناة التي يعرض عليها المسلسل طوال شهر رمضان.

ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الدعائى للمسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، وحتى الأن لم تستقر الجهة المنتجة على الاكتفاء بالموسيقى التصويرية فقط بالتتر وتقديم أغنية بصوت أحد المطربين، والعمل فكرة ومعالجة محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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وتدور أحداث العمل حول ياسمين التي تعمل في شركة إعلانات كبيرة وتواجه العديد من المواقف والعلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

ويشارك في بطولة مسلسل “فرصة تانية”، ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل “حكايتى” العام الماضى.

وكانت أخر اعمال الفنان اشرف زكى مشاركته في مسلسل “الأخ الكبير”، للنجم محمد رجب وشارك في بطولته كل من ايتن عامر وهبة مجدى تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق وجسد دور رجل أعمال خلال الأحداث.