شاهد الان .. هيفاء وهبي بعد إصابتها بكورونا : بدي أزور نفسي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 21 مارس 2020 12:14 صباحاً - غردت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عبر حسابها الخاص في تويتر معبرة عن غضبها بسبب إحدى الصفحات الإخبارية التي تناقلت خبر إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى المستشفى، إذ تحدث هذا الموقع عن أن وهبي تتواجد في أحد مستشفيات مصر والذي يمتلكه أحد الأثرياء.

وبهذا الصدد، نشرت وهبي صورة الخبر من الموقع وكتبت معلقة: “ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا وبركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا”.

وعبر الجمهور عن غضبه بسبب هذه الأخبار متمنين للفنانة الصحة والسلامة، ومُعبرين عن غضبهم بسبب كثرة الشائعات التي تطال فنانتهم.