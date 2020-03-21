شاهد الان .. سما المصرى تنام على بطنها وتستعرض مؤخرتها العارية

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 21 مارس 2020 12:14 صباحاً - أشعلت الراقصة الاستعراضية، سما المصرى ، مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة لها نشرتها بحسابها على “انستجرام”،وهي فى غرفة نومها .

وتظهر “سما” في الصورة وهي تنام على بطنها فوق السرير وتستعرض مؤخرتها كالعادة .

وعلقت سما على الصورة قائلة : لايف اللوبس لايف بالمنظر دا ابقي اعملوا اي حاجه وفوقوني انا بانام بسرعه جدا…هههههه

دي صوره من لايف اللوبس لايف ليوم الخميس حملوا البرنامج والرابط بتاعه هنا في الاستوري واعملوا متابعه ليا عليه واسمي عليه هو :

Samaelmasrii

واشوفكم بكره الجمعه لايف عليه الساعه ١١ بالليل

وانا عامله نفسي نايمه وانا عامله نفسي نايمه.

