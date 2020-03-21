شاهد الان .. ميريام كلينك تتخطى الحدود وتتعمد فتح ساقيها لتظهر منطقتها الحساسة

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 21 مارس 2020 12:14 صباحاً - تسعى المغنية الاستعراضية ميريام كلينك للفت الأنظار إليها وإثارة الجدل من خلال المنشورات الجريئة والفاضحة التي تنشرها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشرت ميريام قبل ساعات قليلة صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، تعمدت خلالها فتح قدميها لتظهر منطقتها الحساسة .

واكتسبت ميريام كلينك شهرة واسعة منذ انطلاقتها كفنانة استعراضية ، ليس بالفن الهادف الذي تقدمه ولا بسبب صوتها الماسي العذب ، وإنما لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا .

