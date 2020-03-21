شاهد الان .. سما المصرى تستعرض مؤخرتها العارية : دى العلاج كورونا الوحيد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 21 مارس 2020 12:14 صباحاً - ظهرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، بإطلالة مثيرة وجريئة بقميص نوم مثير وقامت باستعراض مؤخرتها والرقص على السرير فى غرفة نومها .

وعلقت سما ، على الفيديو الذى قامت بنشره : صدقوني دا العلاج الوحيد لكورونا جزء من لايف اللوبس لايف امبارح الخميس وكان معانا ابليس…يلي نكمل في لايف النهارده برضو الجمعه الساعه ١١ بالليل….بس حملوا البرنامج والرابط بتاعه هنا في الاستوري….وتابعوني بعد ماتعملوا بحث عن اسمي عليه واسمي عليه هو:

Samaelmasrii

والفنانة المصرية سما المصري دائمة إثارة الجدل حولها، بسبب نشرها صور جريئة للغاية وحركات مثيرة، على الرغم من إعلانها قبل شهور بأنها ستعتزل ولن تظهر في صور عارية أو مثيرة مرة أخرى بعد نجاتها من وعكة صحية ألمت بها، إلا أنها سرعان ما عادت بصور وفيديوهات أكثر سخونة وعري من سابقتها.