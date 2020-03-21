شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تتحدى هنيدي وفيفي عبده وتتكفل بـ100 بمصاريف أسرة لمدة شهر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة هند صبري، قبولها تحدي الخير من الفنان عمرو يوسف، وتكفلت برعاية 100 أسرة من المتضررين بتفشي فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم الفترة الأخيرة وتسبب في حجر صحي اجباري للكثيرين داخل منازلهم لعد اصابتهم مما أفقدهم مصدر دخلهم الوحيد.

وقالت النجمة التونسية في مقطع الفيديو الذي نشرته منذ قليل عبر حسابها بانستجرام "وانا قبلت التحدي يا عمرو يوسف، شكرا، ويارب يجازينا كل خير، انا ايضاً في مواجهة فيروس الكورونا، والناس الي ممكن تفقد مورد رزقها، هتكفل ب 100 عائلة الشهر دا، بمصاريفها الكاملة، وكلنا مع بعض وكلنا ايد واحدة، وشكرا على المبادرة الجميلة دي، وانا هتحدي محمد هنيدي، وفيفي عبده، وامينة خليل وانجى المقدم وحنان مطاوع".

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وكان النجم سعد سمير لاعب النادى الأهلى، قد دشن حملة تحدى الخير، وسرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ليشارك فيها عدد كبير من النجوم والمشاهير للتكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا والسيول التي تعرضت لها البلاد الفترة الأخيرة.

وقال سعد سمير مدافع النادي الأهلي، إن المبادرة التي أطلقها هو وبعض اللاعبين لمساعدة الأسر التي تضررت من السيول التي شهدتها مصر الفترة الماضية، والتي ستتضرر من البقاء في المنازل من أصحاب الحرف اليومية، هي واجب وإحساس طبيعي وأي شخص يشعر بها وهي ظروف خارجة عن إرادة الجميع، موجها الشكر للمسئولين على القرار التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين ومصر، وأن هذا التحدي هو تحدي في الخير.

وأضاف سعد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من النجوم تشارك في الحملة، وتخطت المساعدات 1000 أسرة، وهناك أسر ستستمر مساعدتها لمدة شهر، وهناك لاعبين تكفلوا بمساعدات لمدة 3 أشهر، حيث تم تخصيص جزء للمستشفيات التي تعالج الفيروس، وهناك مساعدات تتقدم للمتضررين من السيول، وهناك لاعبين قرروا التواصل مع جمعية رسالة التي تجمع التبرعات، وهناك أخرين فضلوا أن يعطوه المبالغ التي سيتبرعون بها للمبادرة.