شكرا لقرائتكم خبر عن "أبعد عن التجمعات أبوس أيدك".. عزيز الشافعى يغنى من وحى أغنية شد الحزام لـ"سيد درويش".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الشاعر والملحن عزيز الشافعى، المواطنين بضرورة البقاء في المنزل وعدم النزول إلى المقاهى والتوقف عن التدخين في تلك الأيام، التزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة العدوى من فيروس كورونا القاتل، من خلال أغنية مستوحاه من أغنية شد الحزام للفنان الكبير سيد درويش، حييث بقى على اللحن وقام بتغير الكلمات.

استوحى الملحن عزيز الشافعى، كلمتها من أغنية شد الحزام للفنان الكبير سيد درويش، وقال عبر حسابه بموقع تويتر:" من وحي اغنية شد الحزام لخالد الذكر سيد درويش و المبدع بديع خيري..شد اللحاف.. خليك في البيت".

وفيما يلى كلمات الأغنية

شد اللحاف على جسمك هيعدلها سيدك

وأبعد عن التجمعات أبوس أيديك

وفى شغلك خالى أيديك بعيد عن وشك

وكل شوية بالصابونة أغسل إيديك

قهوة أه اللى عاوز تنزل تقعد فيها

أهمد بقى لتجيب عاليها واطيها

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خاف على أهلك يهلكوا وتهلك

هو الدخان من أمتى أصلا بيفيدك

يشار إلى أن الشاعروالملحن عزيزالشافعى شارك ب 5 أغانى في ألبوم "سهران" الذى طرحه الهضبة عمرو دياب وحقق نسب استماع عالية ومن ضمن هذه الاغانى "بالضحكة دى" من كلماته وألحانه وتوزيع أسامة الهندى و"زى ماانتى" من كلماته وألحانه وتوزيع نادر حمدى و"سهران" من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع طارق مدكور كما لحن كل من أغنية "يوم تلات" وأغنية "قدام مرايتها" ضمن الألبوم حيث تم طرحهم منذ فترة وحققوا نجاحا كبيرا من كلمات الشاعر تامر حسين ووزع الأولى أسامة الهندى والأخرى طارق مدكور.