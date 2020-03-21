شكرا لقرائتكم خبر عن كنده علوش تشارك في تحدي الخير وتتكفل برعاية 50 أسرة وتتحدي ليلي علوي وتامر حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة كنده علوش، في تحدي الخير، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم والمشاهير للتكفل برعاية الأسر المصرية المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد، ونشرت علوش مقطع فيديو لها عبر حسابها بانستجرام، وهي تعلن تكفلها بـ 50 أسرة لمدة شهر.

وقالت علوش في الفيديو: "الحقيقي تحدي الخير الى بدأوه زملائي، هو مبادرة إيجابية جدا، علشان نشجع كل شخص صعب عليه انه يقعد في البيت في هذه الفترة بانه يلتزم بالقعدة في البيت، وانا بدوري بقبل تحدي درة وبتكفل بـ 50 أسرة، وبنقل التحدي لـ ليلي علوي وتامر حبيب خالد سليم، وياسمين رئيس، وجومانا مراد، وطبعا لكل شخص حابب انه يساعد".

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وكان النجم سعد سمير لاعب النادى الأهلى، قد دشن حملة تحدى الخير، وسرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ليشارك فيها عدد كبير من النجوم والمشاهير للتكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا والسيول التي تعرضت لها البلاد الفترة الأخيرة.

وقال سعد سمير مدافع النادي الأهلي، إن المبادرة التي أطلقها هو وبعض اللاعبين لمساعدة الأسر التي تضررت من السيول التي شهدتها مصر الفترة الماضية، والتي ستتضرر من البقاء في المنازل من أصحاب الحرف اليومية، هي واجب وإحساس طبيعي وأي شخص يشعر بها وهي ظروف خارجة عن إرادة الجميع، موجها الشكر للمسئولين على القرار التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين ومصر، وأن هذا التحدي هو تحدي في الخير.

وأضاف سعد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من النجوم تشارك في الحملة، وتخطت المساعدات 1000 أسرة، وهناك أسر ستستمر مساعدتها لمدة شهر، وهناك لاعبين تكفلوا بمساعدات لمدة 3 أشهر، حيث تم تخصيص جزء للمستشفيات التي تعالج الفيروس، وهناك مساعدات تتقدم للمتضررين من السيول، وهناك لاعبين قرروا التواصل مع جمعية رسالة التي تجمع التبرعات، وهناك أخرين فضلوا أن يعطوه المبالغ التي سيتبرعون بها للمبادرة.