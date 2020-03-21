شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار لـ"سهرانين": مراتى اشترطت تسمية ابننا على اسمى قبل الجواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب وائل جسار اثناء استضافته علي برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة علي أن زوجته اشترطت عليه قبل الزواج حين ينجبوا ابن أن يطلقوا عليه اسم وائل، وهو الأمر الذى اسعده للغاية، وبخصوص ابنته مارلين فقد أكد أنهم اتفقا علي القرعة من أجل اختيار الاسم ووضعوا اكثر من اسم قبل أن يقوموا بتسميتها بهذا الاسم بناءا علي القرعة.









وكان النجم وائل جسار أطرب جمهوره فى رابع فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، وقدم عددا كبيرا من أغنيات الوداع والفراق، منها: مشيت خلاص، غريبة الناس، بتوحشينى، خلينى ذكرى، نهاية واحدة، واختتم حفله بأغنية "نخبى ليه"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر.

Advertisements

وكان المطرب اللبنانى وائل جسار بدأ حفل عيد الحب، بأغنية "مهما تقولوا" والذى تفاعل معها الجمهور الذى توافد منذ ظهر اليوم، والذى تعدى عدده 30 ألف متفرج، والذى شهد تنظيما على أعلى مستوى من حيث دخول الجمهور وتجهيزات المسرح والإضاءة.

وهنأ النجم وائل جسار جمهور استاد القاهرة بعيد الحب قائلا: "كل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر أم الدنيا الحبيبة ويحيا شعب مصر العظيم، ومبسوط إنى وسط أجدع ناس، يا رب دايما يحفظ مصر وشعبها".