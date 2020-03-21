شكرا لقرائتكم خبر عن "مبيد حشرى" هدية بنات دينا رامز لها في عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحضرت كل من عهد ويسر بنات الإعلامية دينا رامز فى برنامج "معكم" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى هدية عيد الأم وكانت عبارة عن مبيد حشرى الأمر التي أغضب دينا وسخرت منه بسبب عدم حبها لمثل هذه الأشياء مضيفة خلال البرنامج أنها من اشد المحبين بهدايا الميك أب.

وشاركت منى الشاذلى مؤخرا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه كيفية استقبال ضيوفها في زمن الكورونا، ‏حيث حرصت على تجنب التلامس بالأيدي واستخدام المطهرات المضادة للفيروسات خلال حلقتي برنامجها "معكم" على قناة‎ "cbc" ‎أمس الخميس واليوم الجمعة‎.‎

Advertisements

كما حرص ضيوف البرنامج على الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية حماية لأنفسهم وعائلاتهم من انتشار الفيروس.