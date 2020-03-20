الحجر المنزلي يرفع مشاهدة البث الإلكتروني عالمياً

متابعة بتجـــــــــرد: دفع الحجر المنزلي الناتج عن فيروس «كورونا»، الأسبوع الماضي، كثيراً من الناس إلى الجلوس فترة أطول أمام الشاشات، لمشاهدة خدمات البث الإلكتروني المتدفقة، مثل «نتفليكس» وغيرها، بنسبة %20 حول العالم و%40 في النمسا وأسبانيا.

وقالت «بلومبيرغ»: «إن خدمات البث الإلكتروني مثل نتفليكس وتويتش للألعاب الإلكترونية، المملوكة لشركة أمازون، شهدت زيادة كبيرة في عدد متابعيها خلال الأيام الماضية، حيث قفز تنزيل تطبيق نتفليكس %34 في أسبانيا و%57 في إيطاليا، علما أن البلدين سجلا إصابات مرتفعة بالفيروس، وفرضت حكومتاهما الحجر المنزلي على أغلب سكانهما».

ونقلت «بلومبيرغ» عن شون دوهرتي، الرئيس التنفيذي لشركة ويرل للترفيه أن «صناعة البث التدفقي الإلكتروني ستشهد تحولاً كبيراً بسبب كورونا، الدافع وراء هذا النمو هو إغلاق العديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى، مثل المطاعم ودور السينما وصالات الرياضة والحفلات الموسيقية بسبب تفشي الفيروس».

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن الحجر المنزلي بسبب «كورونا» فتح الباب أمام أنشطة جديدة وغير تقليدية، مثل الحفلات الموسيقية المباشرة من المنزل، مذكرة أن المغني جون ليجند قدم عرضاً مباشراً من منزله، الثلاثاء، على تطبيق «انستغرام» ووصل عدد مشاهديه الى ما يقرب من 100 ألف.

ورأت الوكالة أن ألعاب الفيديو ايضاً شهدت ازدهاراً غير مسبوق بسبب الحجر المنزلي نتيجة الفيروس، مشيرة الى ان عدد مشتركي تطبيق «تويتش» ازداد %10 في الايام القليلة الماضية، كما ارتفعت نسبة المشتركين في YouTube Gaming إلى %15 منذ الأسبوع الماضي.