شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف موظف بمجال السينما والترفيه فقدوا وظائفهم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع variety عن أن 120 ألف موظف من العاملين بمجال السينما والترفيه فقدوا وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك حسبما أوضح اتحاد IATSE وهو الإتحاد العمالي الذي يمثل 140 ألف من الفنيين والعاملين في مجال صناعة الترفيه.

وتسبب انتشار الفيروس في توقف العديد من الإفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الاوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت اصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم خاصة وأن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم وإليكم أبرز الإصابات بين النجوم.

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ومن أبرز النجوم الذين أصيبوا بالفيرس توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا ، حيث أوضح هانكس أنه شعر ببعض الأعراض وعندما قام بالفحص جاءت النتيجة إيجابية وتسببت اصابة زوجة هانكس في ارتباك بدار أوبرا سيدنى خاصة وانها قدمت عرضها على خشبة المسرح قبل الإعلان عن اصابتها.