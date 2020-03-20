شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملك بدوى: كان نفسى اعمل مدرسة رقص ومدخلتش التمثيل بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الشابة ملك بدوى، ان دخولها التمثيل لم يكن بالصدفة ولكنها أجرت كاست خمس مرات لكى يستقروا على الاستعانة بها ام يستبدلونها بفتاة أخرى من خلال مسلسل "الطوفان".
وتابعت من خلال لقائها في برنامج "on set" للاعلامية شيرين حمدى، كنت عاوزة اعمل لنفسى حاجة زى مدرسة رقص، لكن مقصدش بنفس المعنى يكون حاجة زى الجيم وفيها حاجة لتعليم الهيب هوب وغيرها من الرقصات التي تساعد على الرشاقة، وكان نفسى كمان أعمل حاجة خاصة بيا في الفاشون من كتر حبى له، ويمكن دى الأسباب اللى خلتنى أفكر في تجربة التمثيل
وأضافت، انا مش بحب الفلوس ومش بموت عليها، ولكن من حق الانسان طلاما اشتغل لازم ياخد حقه، فحاليا ممكن أقدم تضحيات مقابل أعمال حلوة ومتميزة أظهر فيها بشكل كويس ويؤثر في الجمهور.
يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.
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