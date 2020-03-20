شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده مش هاممها كورونا: اللى فى جمالى يفعل أفعالى واللى مش عاجبها من شعرها هجيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغرد الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، في عالم آخر، فبعد انتشار فيديوهات للنجوم والمشاهير لمشاركتهم فى تحدى الخير للتكفل بعدد من الأسر المصرية التي تضررت بتفشي فيروس كورونا والسيول التي اجتاحت البلاد منذ أيام، قررت عبده نشر فيديو جديد لها وهي تهاجم منتقديها.

وظهرت الراقصة الاستعراضية، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها منذ قليل، وهي توجه رسالة لمنتقديها قائلة: "الناس اللي غيرانين مني، وبيكتبوا كومنتات مش عجباني، بقولهم اللي في جمالي يفعل أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها هجيبها، عايزة أقولكم إنى بعمل الحاجة اللي بحبها في بيتي، اللى مضايق مني ميدخلش صفحتي".

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وكانت فيفي عبده قد ظهرت منذ أيام، في فيديو مع الفنانة غادة عبد الرازق، من داخل إحدى الطائرات وهي ترتدى "الكمامة" خوفا من فيروس كورونا، ورفعت فيفى شعارا جديدا لمواجهة الفيروس وهو "كورونا خمسة مكرونا"، بدل من شعارها القديم "خمسة مواااااه"، ونال الفيديو إعجاب العديد من متابعيها.

وتشارك فيفى عبده جمهورها دائما بفيديوهات كوميدية، آخرها بمقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصى بإنستجرام، وهى تسخر من ظهورها وكتبت قائلة: "يا لطيف الطف بعبيدك.. اسكوزمى أى كان بليف ات.. نعمتك حلوة يارب أمواااااه".

وقالت فيفى عبده فى الفيديو الكوميدى: "إيه دا، إيه منظر الشفايف دى، وإيه البوء اللى أد كدا دا، يادي النيلة على اللي عاملينه في الأسناب، يا نهار أسود ومنيل قوليلي أروح فين يا جماعة، أعمل إيه انا مضطرة إنى أنزله عجبني شكلوا بصراحة، ضيعوا كل العصافير مننا".

وظهرت فيفى عبده في مقطع فيديو سابق كأنها تطير فوق الجليد، خلال تواجدها فى دولة لبنان، حيث أثار إعجاب جمهورها، وقالت: "ألحقونى بقى شوفوا الجرأة اللى أنا فيها على الجليد مرة واحدة.. تخيلوا أنا بتزحلق كده على الجليد.. حلو أوى الجليد وأنا موجودة في لبنان دلوقتى .. ربنا أدانى بساط الريح اللى عاوز يوصل بالطريقة ده.. إيه رأيكم.. قولولى أي حاجة راضونى".

وعلقت على الفيديو: "ربنا يحمى مصر والوطن العربي وادعولى أجى بالسلامة خلاص أنا لقيت سكتى جايالكم بمشيئة الله بحبكم أوى".