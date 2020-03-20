شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد عز: ميفرقش معايا مساحة الدور مسلسل "كلبش2" منحنى 4 جوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد عز، أن مسلسل "الأب الروحى" حقق نجاحا كبيرا، ولكنى لا أعلم هل يوجد جزء ثالث حاليا وهل سأكون موجودا فيه أم لا، ولكن خطة العمل نفسه أنه خمس أجزاء وده مش عيب لأن هو من بدايته متقسم كده، وليس كما يقال اننا استغلينا نجاح الجزء الأول فقررنا عمل جزء ثانى أو ثالث.

وتابع خلال لقاء في برنامج "on set" مع الإعلامية شيرين حمدى، مساحة الدور مش بتفرق معايا والدليل انى عملت الاب الروحى وعملت 6 حلقات فقط في مسلسل "كلبش 2" ولكنه كان دور مؤثر واخدت عليه اربع جوائز رغم صغر الدور، ودورى في "ظل الرئيس" كان صغير جدا لم يتعدى 10 مشاهد ولكن اتشاف كويس واتعرفت جدا من خلاله

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وعن تمثيله أمام الزعيم، قال، عادل امام بالنسبة للعرب قيمة كبيرة، ولكن بالنسبة لى حاجة تانية خالص لأن ما لا يعلمه الجميع انا حتى وقتنا الحالي لما باجى أنام لازم أشغل مسرحية للأستاذ عادل امام عشان الأول، فبالتالى مش عاوز أوصفلك فرحتى عاملة ازاى لما مثلت معاه.

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.