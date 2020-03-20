شكرا لقرائتكم خبر عن رضاها عنى من رضا رب العباد.. هكذا هنأ محمد رمضان والدته في عيد الأم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان، على اهداء والدته، أغنية جديدة في احتفالية عيد الأم، ونشر مقطع فيديو له وهو يجلس بجوار قدمها، عبر حسابه بانستجرام، وقال "كل سنة وكل اهم بخير وبصحة وسلامة، انهاردة جيت سمعت أمي هدية عيد الأم، أغنية أمي ملكة".

وجاءت كلمات الأغنية التي أهداها رمضان لوالدته كالآتي "أمي راضية عني، امى بدعوة منها لفت بالنجاح بلاد، الابتسامة تواسيني في الشداد، ربك خلق الجنة تحت رجل الأمهات، رضاها عنى من رضا رب العباد، أمي راضية عني، أمي رزق ليا بدعي ربنا كل وقت يخليها ليا".

يذكر أن النجم محمد رمضان، يشارك فى مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتشاركه العمل الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وتشهد أحداث مسلسل "البرنس" الجديد، دخول النجم محمد رمضان السجن خلال أحداث المسلسل الذى يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، وسبب دخوله السجن تهمته بقتل زوجته الفنانة نجلاء بدر خلال الأحداث.