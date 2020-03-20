شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني تتحدى شيرين رضا في مبادرة الخير وتتكفل برعاية 100 أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبلت النجمة دينا الشربيني التحدي الذي تم توجيه لها من الفنان أحمد داوود، في مبادرة الخير التي يشارك فيها المشاهير والفنانين بالتكفل ورعاية عدد من الأسر المصرية المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد والسيول التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية.

ونشرت الشربيني مقطع فيديو لها عبر حسابها بانستجرام، وقالت "احمد داوود، انا قبلت التحدي بتاعك، ومبسوطة جدا أنك قلت اسمي، وأنى هشارك في مبادرة زي دي، ويارب يعدي الأيام دي على خير ان شاء الله، وخلى بالكم من نفسكم، وانا بتحدي ماجد الكدواني، وكنده علوش، شيرين رضا، وروبي، وغادة عادل، واحمد مالك، ومحمد حفظي، وهتكفل ب 100 أسرة ان شاء الله".

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وكان النجم سعد سمير لاعب النادى الأهلى، قد دشن حملة تحدى الخير، وسرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ليشارك فيها عدد كبير من النجوم والمشاهير للتكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا والسيول التي تعرضت لها البلاد الفترة الأخيرة.

وقال سعد سمير مدافع النادي الأهلي، إن المبادرة التي أطلقها هو وبعض اللاعبين لمساعدة الأسر التي تضررت من السيول التي شهدتها مصر الفترة الماضية، والتي ستتضرر من البقاء في المنازل من أصحاب الحرف اليومية، هي واجب وإحساس طبيعي وأي شخص يشعر بها وهي ظروف خارجة عن إرادة الجميع، موجها الشكر للمسئولين على القرار التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين ومصر، وأن هذا التحدي هو تحدي في الخير.

وأضاف سعد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من النجوم تشارك في الحملة، وتخطت المساعدات 1000 أسرة، وهناك أسر ستستمر مساعدتها لمدة شهر، وهناك لاعبين تكفلوا بمساعدات لمدة 3 أشهر، حيث تم تخصيص جزء للمستشفيات التي تعالج الفيروس، وهناك مساعدات تتقدم للمتضررين من السيول، وهناك لاعبين قرروا التواصل مع جمعية رسالة التي تجمع التبرعات، وهناك أخرين فضلوا أن يعطوه المبالغ التي سيتبرعون بها للمبادرة.