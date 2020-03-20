شكرا لقرائتكم خبر عن "بالأحضان وقربنى ليك".. أغانى انتهت صلاحيتها فى زمن كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ الإعلان عن كورونا ولا حديث يعلو على كيفية الوقاية من الفيروس الذي انطلق من الصين وضرب بلدان العالم أجمع خلال الفترة الماضية، مما دفع الكثيرين لتقليل خروجهم من المنزل بهدف تفادي هذا الفيروس الذي نسلط الضوء علي مجموعة من الأغاني التي لا تعد مناسبة مع انتشار كورونا مثلما يظهر خلال التقرير التالي.

بالأحضان بالأحضان

البداية من أحد أغاني عبد الحليم حافظ "بالأحضان بالأحضان" والتي تعد واحدة من أهم الأغاني الذى غناها العندليب في مشواره، ورغم ذلك إلا أن كلماتها لا تتماشي مع طرق الوقاية من هذا المرض حيث من المفترض ألا يتم الاحتضان مطلقاً خلال تلك الفترة وأن توجد مسافة أثناء الحوار بين أي شخصين.

وحشتيني لـ عمرو دياب

من أجمل أغاني عمرو دياب التي تضمنها ألبوم "ليلي نهاري"، حيث حققت نجاحاً كبيراً أثناء طرح الألبوم في الأسواق، إلا أنها حالياً ورغم هذا النجاح ربما لا تعد ملائمة للاستماع في زمن كورونا حيث تقول في كلماتها : "تعالي في حضني ونقولها"، وبالتالي حتي في حالة الاستماع لا يجوز تطبيق كلمات الأغنية.

آدم وحنان لـ ماجدة الرومي

"ضمني، حسسني بوجودي هات ايدك يصاحبني خلودك خذ قلبي وياك في صعودك، قربني ليك"، تكفى كلمات تلك الأغنية لوضعها ضمن قائمة المحظورات في زمن كورونا.

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"عيشنى يومين" لـ حسام حبيب

"في أجمل اية ف الدنيا غير أنى ف حضنك أعيش"، أغنية أخري من ضمن الأغاني التي نتحدث عنها، ففي زمن كورونا من الأجمل أن يعيش الإنسان علي أن يقع في حضن حبيبته التي قد تعاني من كورونا.

سيبني جوه حضنك لـ هيثم شاكر

من أبرز أغاني هيثم شاكر التي حققت نجاحاً كبيراً، .. والتي ما ان تسمعها حالياً ويأتي في ذهنك الكورونا حتي تتذكر أنها مضادة تماماً لكل تعليمات الوقاية من المرض.

ناسيني ليه

بعد سلسلة من العتاب يقول تامر حسني خلال الأغنية لمحبوبته "تعالى يا للي نفسي في حضنك أرتاح"، معللاً ذلك بأنه ما يقدرش يبعد ثانية، ولكنه خلال هذا الزمان بالتأكيد لابد لـ تامر من تغيير رأيه وتفضيل الابتعاد على الكورونا.

قربني ليك جوانا ملاح

"قربني ليك قرب اكتر كمان، وانا بين ايديك انا حاسة بالأمان، انا طول حياتي وانا بحلم تبقى ليا، بنسى حياتي لما بتلمس ايديا"، ربما لم تتخيل جوانا ملاح يوماً أن تلك الأغنية التي تعتبر واحدة من أهم أغانيها، .. ويتغني بها كل محبيها أن كلماتها بالكامل ضد الكورونا ولا تصلح حالياً مع هذا الزمان الذي خيم عليه نصائح كلها من عينة وجوب الابتعاد.