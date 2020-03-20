شكرا لقرائتكم خبر عن "أوعى تكون زى المريضة 31".. هنيدى يشرح حالة تسببت فى انتشار كورونا بكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرد الفنان محمد هنيدى، قصة المريضة رقم 31 في دولة كوريا الجنوبية،رفضت إجراء تحليل فيروس كورونا فى إحدى المستشفيات وتسببت في إصابة حوالى 8 آلاف أخرين، وذلك في إطار توعية للمواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لإبطاء انتشار العدوى للفيروس الذى أدى إلى وفاة آلاف من مختلف دول العالم، وإجراء الكشف الفورى عند الشعوربأى أعراض.

قال الفنان محمد هنيدى من خلال فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، إن السيدة تسببت فى نقل العدوى لحوالي 8 آلاف شخص في كوريا الجنوبية، حيث شعرت بارتفاع درجة الحرارة ، لدرجة أنه أصيب بحادثه خلال قيادتها السيارة، لينصحها الأطباء في المستشفى بضرورة إجراء اختبار لفيروس كورونا.

وأضاف هنيدى، أن المريضة رفضت إجراء تحليل، وخرجت من المستشفى، وذهبت إلى أكبر تجمعين دينين بكوريا الجنوبية ، حيث أدت إلى نقل العدوى إلى حوالى 1200 شخص، وفى اليوم الثانى ذهب إلى إحدى الفنادق بصحبة صديقتها وتسبب أيضا بعدوى العاملين، موضحا أنه بعد أن كانت كوريا تسجل حالات قليلة جدا من المصابين بفيروس كورونا، وصلت إلى أكثر من 8 ألاف.

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يشار إلى أن الفنان محمد هنيدى يخوض فيلم "النمس والإنس" من إخراج العمل شريف عرفة، وتشاركه في بطولة الفيلم النجمة منة شلبى، على جانب آخرقررهنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز " لحين انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس"، وعرض لهنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، العام الماضى فى المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.