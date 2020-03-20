شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى: مسلسل "الوجه الآخر" مش فكرتى وكتبت القصة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم ماجد المصرى من أجل بدء تصوير مشاهده خلال أحداث مسلسل "الوجه الآخر"، والذي يقوم ببطولته في عالم الدراما للمرة الثانية علي التوالي بعدما قام مؤخراً ببطولة مسلسل "بحر" الذي حقق ردود فعل إيجابية أثناء طرحه علي شاشة قناة الحياة.

ماجد المصرى أكد لـ"الخليج 365" أن مسلسل "الوجه الآخر" قصته ونفي ما أشيع فى الفترة الماضية صاحب فكرة العمل أيضاً مؤكداً أنه أعد القصة فقط.

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مسلسل "الوجه الآخر" يضم إلي جانب ماجد المصرى العديد من النجوم والنجمات مثل نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى، وتجرى الشركة المنتجة ابرام باقى التعاقدات مع بعض الشباب، وهو سيناريو وحوار فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش.

ويغيب النجم ماجد المصرى عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والمخرج إبراهيم فخر، بينما عرض له آخر أعماله "بحر" من 60 حلقة وخاض به أولى بطولاته في الدراما، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.