خاص| حقيقة تأجيل عرض برنامج "ذا فويس سينيور"

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح مصدر في شبكة mbc، حقيقة الأنباء التي تداولها عدد من المواقع، عن تأجيل عرض النسخة الأولى من برنامج "ذا فويس سينيور"، إلى سبتمبر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "البرنامج لم يعلن حتى الاَن عن موعد عرضه بشكل نهائي، ولكن المؤكد أنه لن يعرض قبل رمضان في ظل الظروف الحالية".

وأضاف المصدر: "البرنامج تم تصويره بالكامل، ولا يوجد به أي حلقات مباشرة، مثل باقي البرامج، لذلك من الممكن أن يعرض في أي وقت، ولكن قد يحسم موعد عرض النهائي عقب شهر رمضان".

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وكانت الشبكة قد أطلقت البرومو الترويجي للبرنامج منذ أسابيع، بينما كشفت المطربة نجوى كرم، أحد أعضاء لجنة التحكيم، عن موعد عرضه في 21 مارس الجاري.

يذكر أن البرنامج يعتمد على اكتشاف المواهب الفنية التي تجاوزت سن الستين.

ويشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب نجوى كرم، كل من هاني شاكر، وسميرة سعيد، وملحم زين.