محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: كشف المطرب إيهاب توفيق، عن تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أبويا وأمي"، وذلك عبر حسابه بـ"إنستجرام". الأغنية من كلمات رضا المصري، وألحان وتوزيع فارس فهمي. وتأتي الأغنية بعد رحيل والد إيهاب توفيق، بشهرين، في حريق بمنزله بمدينة نصر.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيل والده.. إيهاب توفيق يستعد لطرح "أبويا وأمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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